Sakarya Üniversitesi emekli personeli vefa yemeğinde buluştu

22.11.2019 14:50 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:55

Sakarya Üniversitesinin kurucu rektörü, eski rektörleri, rektör yardımcıları ile emekli personeli 'Vefa Buluşmasında' bir araya geldi.



SAÜ Personel Yemekhanesinde düzenlenen "Vefa Buluşması" etkinliğine SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Temel Gürdal, Prof. Dr. Hatem Akbulut, Genel Sekreter Yaşar Kahraman, Sakarya Üniversitesi eski rektörlerinden kurucu Rektör Prof. Dr. Ramazan Evren, Prof. Dr. İsmail Çallı, Prof. Dr. Nevzat Kor, İlahiyatçı Prof. Dr. Cevat Akşit, SAÜ'den emekli akademik ve idari personeller katıldı.



Rektör Prof. Dr. Fatih Savaşan, etkinlikte bir konuşma yaparak, üniversitenin kurum olarak 49'uncu yılını tamamladığını, bu süre içerisinde üniversiteye hizmet veren kişileri ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Rektör Savaşan, "Üniversitemiz yüksekokul olarak 1970 yılında kurulduktan hemen sonra akademiye dönüşmüş, 80'li yılların başında İTÜ'ye bağlandıktan sonra 1992 yılında da Sakarya Üniversitesi olarak bugünkü ismini almış oldu. 10 yıldır buradayım. Şöyle bir geriye doğru baktığım zaman, kuruma en fazla hizmet eden değerli büyüklerimiz burada. 1975-1978 yılları arasında Akademi Başkanlığı yapan Nevzat Kor hocamız, üniversite olmadan önce aslında Sakarya Üniversitesinin bir nevi kuruculuğunu yapmış. 1992 yılında üniversiteye dönüşmesiyle birlikte Ramazan Evren hocamızın o kısa sürede üstün gayretleriyle önemli bir aşama kaydedilmiş ve kurumsal hale gelmiş. Tabi ki kuruculuk çok zor. Ondan sonra bayrağı devralan İsmail Çallı hocamız, 8 yıllık bir süre zarfında iki dönem rektörlük görevini yürüttükten sonra üniversitemiz bu günlere geldi. Vakıf kuruldu, vakfın kolejleri kuruldu ve belli bir aşamaya getirildi. SAÜ Vakfı Kolejleri Sakarya'da önemli bir konuma sahip oldu. Sakarya Üniversitesi bünyesinde bir üniversite daha çıkarılmış oldu, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kuruldu" dedi.



Sakarya Üniversitesinin 13 Fakülte, Devlet Konservatuarı ve 2 yüksekokul ile eğitime devam ettiğini belirten Rektör Savaşan, "Bu yıl bildiğiniz gibi 50. Yıl. Dolayısıyla 2020 yılı itibariyle inşallah birçok etkinlik düşünüyoruz. 1970 yılından 2020 yılına kadar Sakarya Üniversitesinin seyrine dair hem film çalışması yapılıyor hem de tarih çalışması yapılıyor. Eğer elinizde geçmişe dair bir takım bilgiler veya belgeler var ise bize ulaştırışsanız çok memnun oluruz. 1970'li yıllarda kuruluşundan itibaren daha sonra Sakarya Üniversitesi olacak kurumun harçları iyi atılmış. Bu ruhu oluşturan mimarlar aramızdalar. Nevzat hocamıza, Ramazan hocamıza, İsmail hocamıza, Cevat hocamıza, hepsine müteşekkiriz" diye konuştu.



Değerli insanlar yetişti



Prof. Dr. Nevzat Kor ise yaptığı açıklamada, "Sakarya Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisinin iki bölüm halinde 1970 yılında kuruldu. Son sınıfa gelindiğinde alanım olan İktisat dersini vermeye davet edildim ve akademi de görev almaktan memnun oldum. 1975 yılında tayinimden sonra Valiyi ziyaret ettim ve bu akademinin artık üniversite haline getirilmesi gerektiğini anlattım. Üniversite kuruluş işlemleri gerçekleşti ve tabi 17 sene sonra 1992'de kuruluşu gerçekleşti" dedi. Kuruluş sürecindeki anılarını anlatan Kor, "Bugün son derece memnunum. Aldığımız akademisyenler bakan oldu, cumhurbaşkanı oldu, bazıları bu müesseseye kalkındırmak için hizmete devam etiller. Bazıları çeşitli üniversitelerde rektörlük vazifesi aldılar. Bazıları burada ya da başka üniversitelerde dekan oldu. Bunlar benim için çok büyük mutluluk vesilesi oldu" ifadelerini kullandı.



İnşallah bu buluşmalar gelecekte de devam eder



Sakarya Üniversitesinin kurucu Rektörü Prof. Dr. Ramazan Evren de yaptığı konuşmasında üniversiteye önemli katkılarda bulunan idari ve akademik personellerle beraber olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Evren, "Değerli rektörüme öncelikle böyle bir vefa buluşmasını başlattığı için kendisini huzurunuzda tebrik ediyorum. İnşallah bu buluşmalar diğer senelerde de çok daha güzel şekilde devam eder. 1992 yılında üniversite olarak kurulduğu zaman rahmetli Sabahattin Zaim hocamız gece gündüz demeden bütün çalışmalarımıza katılmıştı. O zaman ilk yıl bir hedef koymuştuk. Türkiye üniversiteleri içerisinde ilk 7'de olacağız dedik. İkinci sene bunu 5'e çektik. Elhamdülillah o dönem ve bizden sonra gelen arkadaşlarımızın, sizlerin gayretleriyle bugün Sakarya Üniversitesi gerçekten yayınları, akademik durumu itibariyle o hak ettiği yere çoktan geldi. Kendisinden önce kurulan birçok üniversiteyi çok gerilerde bıraktı. Bugünde o ivme bütün hızıyla devam ediyor" diye konuştu.



Rektörüm Fatih Bey'e teşekkür ediyorum



Eski rektörlerden Prof. Dr. İsmail Çallı da konuşmasında, "Değerli rektör arkadaşlarım, sevgili çalışanlarım, böyle bir günü düzenlediği için Fatih Savaşan'a çok teşekkür ediyorum. Ben hala Adapazarı'ndayım. Bu arkadaşları görüyordum ama görmediğim çok sayıda arkadaş vardı. Onun için tekrar teşekkür ediyorum. Hem Fatih Bey hem Ramazan Bey ilgi gösterdiler. Hepinizi gördüğüm için mutluyum, tekrar hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Toplantıya katılan emekli akademisyenler hasret giderirken, toplantı toplu hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA