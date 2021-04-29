Sakarya Üniversitesi 3 alanda dünyanın en başarılı 200 üniversitesi arasına girdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Sakarya Üniversitesi 3 alanda dünyanın en başarılı 200 üniversitesi arasına girdi

Sakarya Üniversitesi 3 alanda dünyanın en başarılı 200 üniversitesi arasına girdi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education raporuna göre, sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education raporuna göre, sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyadan 1154, Türkiye'den 52 üniversitenin derecelendirildiği "Etki Sıralaması (Impact Ranking)" 2021 sonuçlarında Sakarya Üniversitesi, "Temiz Su ve Sanitasyon" alanında yaptığı çalışmalarla dünyada 101-200 bandına yerleşirken Türkiye sıralamasında birinci oldu.

Ayrıca BM tarafından belirlenen "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi" doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının performanslarının değerlendirildiği "Etki Alanları Genel Sıralaması"nda sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 1115 üniversite arasında 401-600 bandına yer alan SAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında ise 10'uncu sıraya yerleşti.

"Sorumlu Üretim ve Tüketim" ve "Sudaki Yaşam" hedeflerini destekleyen faaliyetleriyle bu iki alanda 101-200 bandına yerleşen SAÜ, Türkiye sıralamasında alanlarda ikinciliği, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" hedefine katkı sağlayan çalışmalarıyla Türkiye üçüncülüğü, "İklim Eylemi" alanında ise beşinciliği aldı.

SAÜ 11 alanda Türkiye'de ilk 10'da

Sakarya Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 11 kalkınma hedefi derecelendirmesinde ilk 10'a girdi.

SAÜ'nün ilk 10'da yer aldığı alanlar ise şöyle: "Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sudaki Yaşam, Sıfır Açlık, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi, Karasal Yaşam ve Amaçlar için Ortaklıklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs'ta kalıcı çözüm için 6 maddeden oluşan öneri sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Süleyman Soylu Adnan Menderes Fahrettin Altun
Magazin Feyza Aktan Hande Erçel Özcan Deniz Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sakarya Üniversitesi 3 alanda dünyanın en başarılı 200 üniversitesi arasına girdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 12:02:54. #1.14#

title