Sakarya Üniversitesi 3 alanda dünyanın en başarılı 200 üniversitesi arasına girdi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education raporuna göre, sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ), dünyanın saygın yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarından Times Higher Education raporuna göre, sürdürülebilir bir gelecek için yaptığı çalışmalarıyla Türkiye'nin en başarılı üniversiteleri arasındaki yerini aldı.

SAÜ'den yapılan açıklamaya göre, dünyadan 1154, Türkiye'den 52 üniversitenin derecelendirildiği "Etki Sıralaması (Impact Ranking)" 2021 sonuçlarında Sakarya Üniversitesi, "Temiz Su ve Sanitasyon" alanında yaptığı çalışmalarla dünyada 101-200 bandına yerleşirken Türkiye sıralamasında birinci oldu.

Ayrıca BM tarafından belirlenen "17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi" doğrultusunda yükseköğretim kurumlarının performanslarının değerlendirildiği "Etki Alanları Genel Sıralaması"nda sürdürülebilirlik faaliyetleri ile 1115 üniversite arasında 401-600 bandına yer alan SAÜ, Türkiye üniversiteleri arasında ise 10'uncu sıraya yerleşti.

"Sorumlu Üretim ve Tüketim" ve "Sudaki Yaşam" hedeflerini destekleyen faaliyetleriyle bu iki alanda 101-200 bandına yerleşen SAÜ, Türkiye sıralamasında alanlarda ikinciliği, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" hedefine katkı sağlayan çalışmalarıyla Türkiye üçüncülüğü, "İklim Eylemi" alanında ise beşinciliği aldı.

SAÜ 11 alanda Türkiye'de ilk 10'da

Sakarya Üniversitesi, Türkiye üniversiteleri arasında 11 kalkınma hedefi derecelendirmesinde ilk 10'a girdi.

SAÜ'nün ilk 10'da yer aldığı alanlar ise şöyle: "Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Üretim ve Tüketim, Sudaki Yaşam, Sıfır Açlık, Erişilebilir ve Temiz Enerji, Eşitsizliklerin Azaltılması, Sanayi Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi, Karasal Yaşam ve Amaçlar için Ortaklıklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek