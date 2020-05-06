SAKARYA Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladı
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SAKARYA Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladı

SAKARYA Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladı
06.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.05.2020 15:20

Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladıSAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Melih Üstüntaş (22), üniversite öğrenimine ara vererek baba mesleği olan hayvancılığa başladı.

Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladı

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde yaşayan Melih Üstüntaş (22), üniversite öğrenimine ara vererek baba mesleği olan hayvancılığa başladı. Çiftçiliğin ailesinden kalan paha biçilemeyecek bir miras olduğunu belirten Melih Üstüntaş, babasının desteği ile 100 olan büyükbaş hayvan sayısını 30 hayvan daha alarak artırdı.

Sakarya Üniversitesi Maliye Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Melih Üstüntaş, koronavirüs nedeniyle öğrenimine ara vererek, Kaynarca Gaziler Mahallesi'nde babasına ait olan çiftlikte çalışmaya başladı. 100 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftliğe babasının desteği ile 30 hayvan daha alan Melih Üstüntaş, aileleri çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan gençlere ise çiftçilik yapmalarını tavsiye etti.

'PAHA BİÇİLEMEZ BİR MİRAS'

Her gün sabah saatlerinde hayvanlarıyla ilgilenmeye başlayan ve geleceğin mesleğinin çiftçilik ve hayvancılık olduğunu belirten Melih Üstüntaş, "Sakarya Üniversitesi'nde Maliye Bölümü öğrencisiydim, ancak ülkemizdeki iş olanaklarının yaygın olmaması nedeniyle farkındalık yaşadım. Bana dedem ve babamdan kalan ve paha biçilemeyecek bir miras olan çiftçilik ve hayvancılığın çok büyük bir şans olduğunu gördüm. Sonra eğitimime ara vererek çiftçiliği, hayvancılığı ve üretimi tercih ettim" dedi.

'KENDİ İŞİNİZİN PEŞİNDE KOŞUN'

Babasının desteği ile gebe düve satın aldıklarını belirten Melih Üstüntaş, "Babamın desteği ile gebe düve satın aldık, zaten mevcut hayvanlarımız da vardı. Süt üretimi yapmaya başladık. Son günlerde ortaya çıkan koronavirüs salgını sonrası, aslında ülkemizde üretimin ne kadar önemli bir değer olduğunu anlamış olduk. İnsanların, teknolojiye verdiği değeri son günlerde hiçe sayarak tekrar üretime değer vermeye başladığını gördük. Bunu da göz önünde bulundurarak ben üretim ve hayvancılığa devam etme kararı aldım. Bu sektörlerin ölmemesi lazım. Baba mesleği olan çiftçiliğiniz varsa fabrikalarda asgari ücretle çalışmaktansa kendi işinizin peşinden koşun" diye konuştu.

SAKARYA Üniversite eğitimini dondurdu, baba mesleği hayvancılığa başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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