Sakarya ÜNİAK'tan Dikmen Yaylası'nda gezi

03.11.2019 11:12

AK Parti Sakarya Gençlik Kolları Üniversiteler Birim Başkanlığı (ÜNİAK) tarafından öğrencilere yönelik gezi programı düzenlendi.

Üniversiteyi kazanıp şehre gelen öğrencilerle tanışmak ve onlara şehri tanıtmak amacıyla düzenlenen program kapsamında doğal güzelliğiyle öne çıkan Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'na götürülen öğrenciler, keyifli bir gün geçirdi.

Hep birlikte doğa yürüyüşü yapan öğrenciler, futbol ve voleybol oynadı.

AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Murat Salih Başer, üniversiteyi kazanıp şehre gelen gençlerle tanışmak ve onlara şehri tanıtmak için Dikmen Yaylası'na düzenledikleri geziye yaklaşık 300 öğrencinin katıldığını belirtti.

Üniversiteli öğrencilere unutamayacakları bir gün yaşattıklarını düşündüklerini dile getiren Başer, "Hep birlikte doğa yürüyüşü yaptık. Futbol, voleybol oynadık. Etkinliğimizin paydaşlarından biri de Dikmen Mahallesi Muhtarı Menderes Ayvaz'dır. Kendisi tam bir misafirperverlik örneği göstererek, bizleri çok iyi bir şekilde ağırladı. Şahsım ve teşkilatım adına kendisine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sakarya ÜNİAK Başkanı Macit Özçelik de etkinliklerin üniversiteli gençlerin ilgi alanlarına göre değişiklik gösterdiğini belirterek, "Kampüse Hoş Geldin' platformu, siyasete mesafeli genç kardeşlerimizle bir araya geldiğimiz bir platformdur. 'Kültürel Etkinlikler ve Geziler' başlığı adı altında geliştirdiğimiz projeleri, daha çok bu platform üzerinden icra ediyoruz. Bu sayede üniversiteli genç arkadaşlarımızla rahatlıkla bir araya gelebiliyoruz. Farklı düşüncelerin kaynaştığı samimi ortamları bu sayede oluşturabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA