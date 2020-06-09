SAKARYA Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
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SAKARYA Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandıSAKARYA'da, un yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

SAKARYA Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı
09.06.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:15

Un yüklü TIR devrildi, sürücü yaralandı

SAKARYA'da, un yüklü TIR'ın şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde, TEM Otoyolu Adapazarı gişelerine 3 kilometre kala meydana geldi. İstanbul istikametine giden Yusuf Cengiz (34) idaresindeki 51 KV 937 plakalı un yüklü TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Yaralanan sürücü araçtan çıkarıldı. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Cengiz tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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