SAKARYA TÜRKAV, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı TÜRKAV, Ermenistan'ın saldırılarını kınadıTÜRKİYE Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Sakarya Şubesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

TÜRKAV, Ermenistan'ın saldırılarını kınadı

TÜRKİYE Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Sakarya Şubesi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınadı.

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) ve Sakarya Üniversitesi Azerbaycan-Türkiye Kardeşlik Topluluğu, Adapazarı Demokrasi Meydanı'nda basın açıklamasında bulundu. TÜRKAV Sakarya Şube Başkanı Recai Ciran yaptığı açıklamada, 'Ermenistan işgal ve soykırımlarla Azerbaycan topraklarını ele geçirmiş ve vahşi saldırılarını günümüzde de devam ettirmektedir. Azerbaycan topraklarında yaşayan yüzlerce kandaşımız vahşice katledilmiştir. Ermenistan'ın bu saldırgan tutumuna dünya sessiz kalmaktadır. Yaşanan bu çirkin saldırıları şiddetle kınıyoruz. İnsanlığa karşı saygısız ve saldırgan tutumlarla insanlık suçu işlenmektedir. Ermenistan'ın bu insanlık suçuna sessiz kalınmaktadır. Azerbaycan'ın bütünlüğünü korumak için verdiği çaba karşısında tüm gücümüz ve imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız.' dedi.

Kaynak: DHA