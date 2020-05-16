SAKARYA 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı
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SAKARYA 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandıADAPAZARI'nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) yakalandı.

SAKARYA 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı
16.05.2020 19:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:32

'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı

ADAPAZARI'nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan Y.P. (47) ve oğlu B.P. (17) yakalandı. Gözaltına alınan Y.P. tutuklandı, B.P.?ye ise ev hapsi cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı'nda alışveriş bahanesiyle girdikleri 4 farklı marketten 'tırnakçılık' olarak tabir edilen yöntemle dolandırıcılık yapan kişilerle ilgili soruşturma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen polis, kasiyeri dolandıran kişinin dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan Y.P. ve yine dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan oğlu B.P. olduğunu belirledi. Baba ve oğlu, belirnen adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Baba ve oğlu emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Y.P tutuklanırken, B.P.'ye ise ev hapsi cezası verildi.

SAKARYA 'Tırnakçılık' yöntemiyle dolandırıcılık yapan baba oğul yakalandı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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