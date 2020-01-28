: Sakarya tır parkında araçların aküleri çalındı

28.01.2020 18:59 | Son Güncelleme: 28.01.2020 19:01

TIR parkında araçların aküleri çalındı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde bulunan kamyon ve TIR parkında duran 8 aracın aküleri çalındı.

Akyazı'da bulunan kamyon ve TIR parkında park halinde olan 8 aracın aküsü çalındı. Sabah yola çıkmak için araçlarının başına gelen araç sahipleri durumu fark edince jandarmaya bilgi verdi. Sabah aracının başına geldiğinde akünün çalındığını fark eden Fatih Kurtoğlu, 'Sabah araç başına geldim, baktım aküler çalınmış işe gidemedim. Burada hiçbir güvenlik önlemi yok, araçlarımızı evimizin oraya götürüp bırakamıyoruz. 2600 liraya aldığım akünün daha borcunu ödüyoruzö dedi.

Aracının aküsü çalınan Mehmet Ali Özdemir ise hırsızlara seslenerek, 'Çaldığınız aküleri geri getirin biz 300 liradan geri alacağız, hiçbir şey yapmayacağızö diye konuştu.

Akyazı TIR ve Kamyoncular Kooperatif Başkanı Celil Ünlütürk, 'Kooperatifimizin Akyazı Belediyesi'nin geçici olarak bize tahsisini yapmış olduğu yerde üyelerimiz araçlarını bırakıyor. Belediye ile görüşmelerimiz sonucu kalıcı yer konusunda meclis onayından geçtiği belirtildi. En kısa sürede daha iyi şartlar altında TIR parkı yapılacak. Sabah yaşanan hırsızlık olayında üyelerimiz maddi zarara uğradı faillerin en kısa sürede yakalanmasını istiyoruzö dedi.

Jandarma, TIR parkında incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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