Sakarya-Tır'ın Çarptığı Pat Pat Sürücüsü Öldü

Tır'ın çarptığı pat pat sürücüsü öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, tarım aracı pat pata TIR çarptı. Yolun kenarına savrulan pat patı kullanan Muhammet Saka yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde, Akyazı Küçücek kavşağında meydana geldi. Sabri Karamahmut idaresindeki 54 LB 397 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Saka'nın kullandığı pat pata çarptı. Pat pat çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Muhammet Saka 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Muhammet Saka hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Jandarma, TIR sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.