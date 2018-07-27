Sakarya Tır ile Yolcu Otobüsü Çarpıştı 1 Ölü 21 Yaralı Hd
Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (4)KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDASAKARYA'da bir özel halk otobüsü, bir TIR ve bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye...
Halk otobüsü, TIR ve otomobil çarpıştı : 1 ölü, 21 yaralı (4)
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
SAKARYA'da bir özel halk otobüsü, bir TIR ve bir otomobilin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin yaralandığı trafik kazası, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi
Feci kaza çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir Zabıta ekip aracının bir işletmenin önünde caddeye çıkışı ve hızla seyreden TIR'ın zabıta aracını geçmek isterken karşı yönden gelen özel halk otobüsü ile çarpışması yer alıyor.