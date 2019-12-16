Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

16.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:24

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.



AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Altuğ, haber kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", Behçet Alkan'ın "Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü" ve Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" fotoğraflarına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş", Adsız Günebakan'ın "Kırmızı sezon", Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" ve Ali İhsan Öztürk'ün "Çukurca'da çeltik tarlası" fotoğraflarını seçen Altuğ, spor kategorisinde ise oyunu Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi", Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni", Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı", Serhat Çağdaş'ın "Derbi çekişmesi" ile Şebnem Coşkun'un "Şahika Ercümen'den dünya rekoru" fotoğraflarından yana kullandı.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Altuğ, seçkide profesyonelce çekilmiş çok güzel fotoğraflar bulunduğunu söyledi.

Altuğ, fotoğrafları seçerken zorlandığını dile getirerek, "Benim gibi oy verenler muhtemelen kendi ruh halleriyle özdeşleşen fotoğrafları seçmiştir. Güzel bir uygulama." dedi.

Kaynak: AA