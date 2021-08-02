Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Ekonomi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimi benimseyen Sakarya iş dünyasının yüksek katma değer yaratarak ülke ekonomisinin gelişiminde başrollerden biri olmaya devam edeceğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, üretimi benimseyen Sakarya iş dünyasının yüksek katma değer yaratarak ülke ekonomisinin gelişiminde başrollerden biri olmaya devam edeceğini bildirdi.

Yazılı açıklamasında temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren Altuğ, Sakarya'nın, temmuzda 367 milyon 31 dolar ihracatla geçen aya göre yüzde 8 artış başarısı gösterdiğini ve ihracatçı iller arasında 7'nci sırasını koruduğunu kaydetti.

Bu yılın 7 aylık toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarak 2 milyar 951 milyon dolara ulaştığına dikkati çeken Altuğ, Sakarya'nın dünya için üretmeye, büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini vurguladı.

Altuğ, küresel ticaret rekabetinin daha da arttığı, dünyanın büyük ekonomilerinin büyüme yüzdelerini pozitif yönde ilerlettiği dönemde kentin üreticisinin de büyüme trendinde geri kalmadığına işaret ederek, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu temmuzda ihracatçı iller listesinin ilk 28 şehri arasında yükseliş gösteren tek il olmanın kendilerini gururlandırdığını kaydetti.

Kent ekonomisinin talep, üretim ve ihracat açısından dengeli büyüme sergilediğini, ihracat yapan firmaların gün geçtikçe artarak aynı zamanda yurt içi piyasada da etkinliklerinin genişlediğini vurgulayan Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ekonomimizin sürdürülebilir temeller üzerinde yükselmesi için Organize Sanayi Bölgesi (OSB) projelerimiz hayat bulmaya, yeni yatırımcılarımızın da Sakarya'ya ilgisi her geçen gün artmaya devam ediyor. Üretimi benimsemiş Sakarya iş dünyası, yüksek katma değer yaratarak ülkemiz ekonomisinin gelişiminde başrollerden biri olmaya devam edecektir. Bu başarılı yolda Sakarya'yı üretim ve yatırım şehri haline getiren, gelişimin öncüsü iller arasına sokan tüm üreticilerimize ihracattaki başarıları için teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Altuğ, temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması - Haberler Ekonomi
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