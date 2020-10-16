Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin dava
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Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin dava

16.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 16.10.2020 14:46
Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının öldürülmesine ilişkin dava

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık E.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanırken taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından, cumhuriyet savcısı mahkemeye gönderdiği sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve tutukluluk halinin devamı şeklindeki mütalaayı tekrar ettiğini belirtti.

Söz alan müşteki ve sanık avukatları, esasa ilişkin savunmalarını yapmak için süre talebinde bulundu.

Söz verilen sanık E.Ş. de ilk ifadesinin savunması olduğunu belirterek, "Adam öldürmek için olay yerine gitmedim. Vereceğiniz cezayı başımın üstüne koyuyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Taraf avukatlarına esasa ilişkin savunmalarını hazırlamaları ve beyanda bulunmaları için süre verilmesine, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Ocak'a erteledi.

İddianameden

İddianamede, STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın geçen yıl silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin sanık E.Ş. hakkında, Ahmet Erkan'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, müşteki E.A'ya yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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