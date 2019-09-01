Sakarya Ticaret Borsası Başkan Yardımcısının silahla öldürülmesi

01.09.2019 15:16

Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan'ın silahla öldürülmesi ve bir kişinin yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şüpheli E.Ş'nin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki işlemleri tamamlandı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye götürüldü.



Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan E.Ş. tutuklandı.

Adapazarı ilçesine bağlı Çökekler Mahallesi'nde dün STB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Erkan ve E.A. ile E.Ş. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıkmış, E.Ş'nin tabancayla ateş açması sonucu yaralanan Erkan ve E.A, ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.



Erkan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, olay yerinden kaçan şüpheli E.Ş. yakalanmıştı.

Kaynak: AA