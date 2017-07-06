Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9,55 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9,55 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Arpa Kg 0,83 0,83 0,83TS
Mısır ithal Kg 0,84 0,84 0,84TS
İç fındık (9-11) mm Kg 16,00 16,00

 16,00TS
Kabuklu fındık Kg 9,55 9,55 9,55HMS

TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış