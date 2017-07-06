Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9,55 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı 9,55 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|0,83
|0,83
|0,83
|TS
|Mısır ithal
|Kg
|0,84
|0,84
|0,84
|TS
|İç fındık (9-11) mm
|Kg
|16,00
| 16,00
|16,00
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,55
|9,55
|9,55
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış