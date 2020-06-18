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Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 23,50 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası
18.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:49

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 23,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kuru soğan Kg 0,74HMS
Kabuklu fındık Kg 23,50TS
İç fındık (13-15 mm)Kg 50,00TS
Patates Kg 1,51HMS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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