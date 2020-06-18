Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 23,50 liradan satıldı.
18.06.2020 17:09 | Son Güncelleme: 18.06.2020 17:49
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 23,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kuru soğan
|Kg
|0,74
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|23,50
|TS
|İç fındık (13-15 mm)
|Kg
|50,00
|TS
|Patates
|Kg
|1,51
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA