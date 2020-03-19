Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.
19.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:32
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 20,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama fiyat (TL)
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
|1,35
|TS
|Yemlik buğday
|Kg
|1,60
|HMS
|Ham mısır özü yağı
|Kg
|6,09
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|20,50
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA