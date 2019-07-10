Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,19 TS
TereyağKg 36,11TS
İç fındık Kg 29,50TS
TS: Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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