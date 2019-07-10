Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında iç fındığın kilogramı ortalama 29,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|1,19
|TS
|Tereyağ
|Kg
|36,11
|TS
|İç fındık
|Kg
|29,50
|TS
Kaynak: AA
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