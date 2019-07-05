Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|1,18
|TS
|Mısır dane
|Kg
|1,45
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|18,00
|TS
|Kırmızı mercimek
|Kg
| 3,50
|TS
Kaynak: AA
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