Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,18 TS
Mısır dane Kg 1,45TS
Kabuklu fındık Kg 18,00TS
Kırmızı mercimek Kg 3,50
TS
TS: Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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