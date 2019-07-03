Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,5 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,2 TS
Mısır dane Kg 1,33TS
Kabuklu fındık Kg 17,5TS
Ayçiçek tohumluk Kg 12,5
TS
TS: Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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