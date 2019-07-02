Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,85 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,85 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Yemlik buğday Kg 1,15 TS
Mısır dane Kg 1,25TS
Kabuklu fındık Kg 17,85HMS
İç fındık Kg 28,83
TS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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