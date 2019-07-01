Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kaşar peyniri Kg 12,25TS
Kabuklu fındık Kg 18,50TS
Dane mısır Kg 1,33
TS
TS: Tüccar Satışı

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et