Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 18,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Kaşar peyniri
|Kg
|12,25
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|18,50
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,33
|TS
Kaynak: AA
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