Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Ayçiçek çerezlik Kg 6,25TS
İri kabak çekirdeği Kg 13,50TS
Kabuklu fındık Kg 19,00 TS
Dane mısır Kg 1,15
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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