Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 19 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Ayçiçek çerezlik
|Kg
|6,25
|TS
|İri kabak çekirdeği
|Kg
|13,50
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|19,00
|TS
|Dane mısır
|Kg
| 1,15
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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