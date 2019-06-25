Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,10 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Kırmızı biber Kg 19,61HMS
İç fındık (14-16 mm) Kg 39,00TS
Kabuklu fındık Kg 17,10 TS
Bakla Kg 5,00
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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