Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Mısır dane
|Kg
|1,38
|TS
|Kaşar peyniri
|Kg
|21,30
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|17,50
|TS
|Kabak taze
|Kg
| 1,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: AA
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