Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 17,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Mısır dane Kg 1,38TS
Kaşar peyniri Kg 21,30TS
Kabuklu fındık Kg 17,50 TS
Kabak taze Kg 1,00
HMS
TS: Tüccar Satışı
HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Kaynak: AA
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