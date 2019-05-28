Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

ÜrünBirim Ortalama Satış türü
Pirinç pilavlık Kg 4,45 TS
Kuru fasulye Kg 8,25 TS
İç fındık Kg 36,00 TS
Kabuklu fındık Kg 16,00
 TS
TS: Tüccar Satışı

Kaynak: AA
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