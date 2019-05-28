Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama
|Satış türü
|Pirinç pilavlık
|Kg
|4,45
| TS
|Kuru fasulye
|Kg
|8,25
| TS
|İç fındık
|Kg
|36,00
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
| 16,00
|TS
Kaynak: AA
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