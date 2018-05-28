Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,76 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜrünBirim Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,76TSMercimek kırmızı Kg 2,52TSMısır dane Kg 0,95HMSSoğan kuru Kg 0,62TS TS:...
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,76 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Kabuklu fındık
|Kg
|10,76
|TS
|Mercimek kırmızı
|Kg
|2,52
|TS
|Mısır dane
|Kg
|0,95
|HMS
|Soğan kuru
|Kg
|0,62
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satış