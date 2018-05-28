Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,76 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle: ÜrünBirim Ortalama (TL) Satış türüKabuklu fındık Kg 10,76TSMercimek kırmızı Kg 2,52TSMısır dane Kg 0,95HMSSoğan kuru Kg 0,62TS TS:...

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 10,76 liradan satıldıBorsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

 Ortalama (TL) Satış türü
Kabuklu fındık Kg 10,76TS
Mercimek kırmızı Kg 2,52TS
Mısır dane Kg 0,95HMS
Soğan kuru Kg 0,62TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

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