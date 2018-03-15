Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,44 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,44 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama (TL)
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|0,88
| 0,88
|0,88
|HMS
|Mısır dane
|Kg
|0,90
|0,93
|0,91
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,00
|9,70
|9,44
|TS
|İç fındık
|Kg
|24,00
|26,00
|24,40
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı