Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,44 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,44 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

 Ortalama (TL) Satış türü
Yemlik buğday Kg 0,88 0,88

 0,88 HMS
Mısır dane Kg 0,90 0,93 0,91TS
Kabuklu fındık Kg 9,00 9,70 9,44TS
İç fındık Kg 24,00 26,00 24,40TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et