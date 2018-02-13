Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,02 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,02 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|0,90
| 0,90
|0,90
|HMS
|Mısır dane
|Kg
|0,87
|0,87
|0,87
|TS
|Arpa
|Kg
|0,85
|0,85
|0,85
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,00
|9,72
|9,02
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı