AFRİN HAREKATI'NDA 25. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,02 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,02 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Yemlik buğday Kg 0,90 0,90

 0,90HMS
Mısır dane Kg 0,87 0,87 0,87TS
Arpa Kg 0,85 0,85 0,85HMS
Kabuklu fındık Kg 9,00 9,72 9,02TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et