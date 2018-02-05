Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,35 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,35 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Dane mısır
|Kg
|0,90
| 0,92
|0,90
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,25
|9,62
|9,35
|TS
|İç fındık (9-11 mm)
|Kg
|14,50
|14,50
|14,50
|TS
|İç fındık (kırık)
|Kg
|13,50
|13,50
|13,50
|TS