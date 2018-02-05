Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,35 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,35 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Dane mısır Kg 0,90 0,92

 0,90TS
Kabuklu fındık Kg 9,25 9,62 9,35TS
İç fındık (9-11 mm) Kg 14,50 14,50 14,50TS
İç fındık (kırık) Kg 13,50 13,50 13,50 TS
TS: Tüccar Satışı

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