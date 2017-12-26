Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,16 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,16 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Kabak Kg 0,30 0,30

 0,30HMS
Şeker pancarı Kg 0,20

 0,20 0,20 HMS
Kabuklu fındık Kg 8,99 9,75 9,16TS
İç fındık 11-13 mm Kg 18,75 19,00 18,97TS
Mısır dane Kg 1,00 1,00 1,00 TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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