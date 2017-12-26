Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,16 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,16 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Kabak
|Kg
|0,30
| 0,30
|0,30
|HMS
|Şeker pancarı
|Kg
| 0,20
|0,20
|0,20
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|8,99
|9,75
|9,16
|TS
|İç fındık 11-13 mm
|Kg
|18,75
|19,00
|18,97
|TS
|Mısır dane
|Kg
|1,00
|1,00
|1,00
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı