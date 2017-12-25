Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda 11-13 mm iç fındığın kilogramı ortalama 19,06 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda 11-13 mm iç fındığın kilogramı ortalama 19,06 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Arpa Kg 0,80 0,80

 0,80HMS
Yemlik buğday Kg 0,80

 0,83 0,81 HMS
Kabuklu fındık Kg 8,50 10,20 9,46TS
İç fındık 11-13 mm Kg 18,50 19,50 19,06TS
Mısır dane Kg 0,75 0,89 0,79TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı

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