Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda 11-13 mm iç fındığın kilogramı ortalama 19,06 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda 11-13 mm iç fındığın kilogramı ortalama 19,06 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Arpa
|Kg
|0,80
| 0,80
|0,80
|HMS
|Yemlik buğday
|Kg
| 0,80
|0,83
|0,81
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|8,50
|10,20
|9,46
|TS
|İç fındık 11-13 mm
|Kg
|18,50
|19,50
|19,06
|TS
|Mısır dane
|Kg
|0,75
|0,89
|0,79
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı