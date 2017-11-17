Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,41 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,41 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Yemlik buğday
|Kg
|0,83
| 0,87
|0,86
|TS
|İç fındık
|Kg
|16,00
|21,25
|18,86
|TS
|İç fındık (organik)
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|TS
|Kabuklu fındık
|Kg
|9,00
|9,79
|9,41
|TS