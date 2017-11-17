Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,41 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsasında kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,41 liradan satıldı.Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Yemlik buğday Kg 0,83 0,87

 0,86TS
İç fındık Kg 16,00 21,25 18,86TS
İç fındık (organik) Kg 20,00 20,00 20,00TS
Kabuklu fındık Kg 9,00 9,79 9,41TS
TS: Tüccar Satışı