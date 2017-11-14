Sakarya Ticaret Borsası
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,48 liradan satıldı.
Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,48 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Birim
|En az fiyat (TL)
|En fazla fiyat (TL)
|Ortalama
|Satış türü
|Kavrulmuş iç fındık
|Kg
|17,70
| 17,70
|17,70
|TS
|Mısır dane
|Kg
|0,72
|0,74
|0,73
|TS
| Pirinç baldo
|Kg
|5,69
|5,89
|5,79
|HMS
|Kabuklu fındık
|Kg
|8,74
|9,85
|9,48
|TS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|4,00
|4,17
|4,05
|TS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı