Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,48 liradan satıldı.

Sakarya Ticaret Borsası

Sakarya Ticaret Borsası'nda kabuklu fındığın kilogramı ortalama 9,48 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün

Birim

En az fiyat (TL)

En fazla fiyat (TL)

Ortalama

Satış türü
Kavrulmuş iç fındık Kg 17,70 17,70

 17,70TS
Mısır dane Kg 0,72 0,74 0,73TS
Pirinç baldo

 Kg 5,69 5,89 5,79HMS
Kabuklu fındık Kg 8,74 9,85 9,48TS
Kırmızı mercimek Kg 4,00 4,17 4,05TS
TS: Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satışı