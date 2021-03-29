SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü
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SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndüSAKARYA'da, TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı.

TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

SAKARYA'da, TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay öğle saatlerinde TEM Otoyolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücü aracının motor kısmından dumanların yükseldiğini görünce aracını yolun kenarına park etti. Araç alev alev yanarken, haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü.

SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü
SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü
SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü
SAKARYA TEM Otoyolu'nda otomobil alev topuna döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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