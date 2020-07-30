Sakarya TEM Otoyolu'nda Bayram trafiği Sakarya TEM Otoyolu'nda Bayram trafiği Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan araçlar TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Sakarya TEM Otoyolu'nda Bayram trafiği

SAKARYA - Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara çıkan araçlar TEM Otoyolu Sakarya geçişinde sabah saatlerinde Ankara istikametinde yoğunluk oluşturdu.

Kurban Bayramını nedeni ile TEM Otoyolu Sakarya geçişinde yoğunluk oluşmaya başladı. Kurban Bayramı'nı il dışında geçirmek isteyen vatandaşların yola çıkmaya başlaması ile TEM Otoyolu'nda zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu. Bu kapsamda TEM Otoyolu'nun Sakarya kesiminde de oluşan yoğunluk kilometrelerce araç kuyruklarına neden oldu. Otoyoldaki trafik yoğunluğunun gün içinde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA