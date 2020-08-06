(SAKARYA TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yolcu yaralı
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(SAKARYA TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yolcu yaralı

TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yolcu yaralı Kaza sebebiyle yoğunlaşan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat firmasına ait midibüs, kamyona arkadan çarptı.

(SAKARYA TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yolcu yaralı
06.08.2020 16:39 | Son Güncelleme: 06.08.2020 16:45

TEM'de yolcu midibüsü, kamyona ok gibi saplandı: 4 yolcu yaralı

Kaza sebebiyle yoğunlaşan trafik araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü

SAKARYA - Anadolu TEM Otoyolu Sakarya geçişinde İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan bir seyahat firmasına ait midibüs, kamyona arkadan çarptı. Kazada adeta bir kağıt gibi ezilen midibüs içerisinde bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu Sakarya geçişi Arifiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin T. idaresindeki 34 ZU 3581 plakalı İstanbul-Sakarya arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, aynı istikamette seyir halinde olan farklı bir aracın sıkıştırması sonucu önünde seyir halinde olan Savaş G. yönetimindeki 26 ZD 535 plakalı kamyona arkadan çarptı. Midibüsün, kamyona ok gibi saplandığı kazada midibüste bulunan 7 yolcudan 4'ü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, kaza nedeniyle bölgede bir süre oluşan trafik yoğunluğu ise çekici yardımıyla araçların yoldan kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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