SAKARYA Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem...
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SAKARYA Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem...

Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem yaparken yakalandı SAKARYA'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan ve ele geçirdikleri para ile araç alarak noterde işlemlerini yapan telefon dolandırıcıları yakalandı.

29.07.2020 18:56 | Son Güncelleme: 29.07.2020 19:19

Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem yaparken yakalandı SAKARYA'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak yaşlı çiftten 1 milyon TL alan ve ele geçirdikleri para ile araç alarak noterde işlemlerini yapan telefon dolandırıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Sakarya'da yaşayan emekli bir çifti telefonla arayan telefon dolandırıcıları, kendilerini savcı olarak tanıtarak kimlik bilgilerinin FETÖ ile bağlantılı kişilerce kullanıldığını söyledi. Dolandırıcılar, yaşlı çiftten paranın söyledikleri hesaba yatırılmasını isteyerek, parayı almaya gelecek kişilere operasyon düzenleyip yakalayacaklarını belirtti. Dolandırıcılara inanan çift, 1 milyon lirayı verilen hesaba yatırdı. Aldıkları parayla yetinmeyen dolandırıcılar, emekli çifti başka para bulmaları konusunda da ikna ederek, tatilde olan kardeşinin boş evindeki altın ve paraları 'hırsızlar almasın? diye kendilerine vermelerini söyledi. Dolandırıcılar son olarak çiftten, villanın satılmasını ve bu paranın da kendilerine gönderilmesini istedi. Durumdan şüphelenen çift, polise haber verdi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcıların ele geçirdikleri para ile satın alacakları aracın işlemleri için notere gittiklerini belirledi. Noterde işlemler için bulunan çete üyeleri yakalandı. İstanbul ve Edirne'de devam eden operasyonla toplam 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin hesaplarındaki yüklü miktardaki paraya bloke konuldu. Şikayetçilerin paralarıyla alındığı değerlendirilen 5 araç hakkında tedbir kararı uygulandı. Adliyeye sevk edilen 8 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

SAKARYA Telefon dolandırıcıları satın aldıkları araç için noterde işlem...

Kaynak: DHA

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