SAKARYA Taziye evine katıldı, birçok kişiye virüs bulaştırdı Taziye evine katıldı, birçok kişiye virüs bulaştırdıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden Hüsniye Alsat birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı.

Taziye evine katıldı, birçok kişiye virüs bulaştırdı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden Hüsniye Alsat birçok kişiye koronavirüs bulaştırdı. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar neticesinde 56 kişi karantina altına alınırken, Hüsniye Alsat'ın eşi Halil Alsat'a test yapılırken kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Akyazı Vakıf Mahallesi'nde Hüsniye Alsat, geçen hafta cumartesi günü fenalaşınca Akyazı Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Koronavirüs belirtileri gösteren Hüsniye Alsat'ın testi pozitif çıktı. Hüsniye Alsat tedavi altına alınırken filyasyon ekipleri ise temas ettiği kişileri tespit etti. Hüsniye Alsat'ın geçen hafta bir taziye evine katıldığı, ayrıca alışveriş yaparken temas ettiği 56 kişi ile temas ettiği düşünülürken, bu kişiler karantina altına alındı. 14 gün boyunca karantinada tutulacak olan kişilere test yapılırken, sonuçların birkaç gün içerisinde çıkacağı öğrenildi. Hüsniye Alsat'ın yakınlarında da koronavirüs tedbirleri görülürken, testler yapıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Vakıf Mahallesi Muhtarı Recep Galip, "Mahallemizde bir teyzemize virüs tespiti yapıldığından dolayı şuan 56 kişiye test yapıldı. İnşallah test sonuçları hayırlı çıkar. Çalışmalarımızı yaptık, testler ekiplerle beraber alındı. Şu an tekrar evleri dolaşıp imza alacağız ve bu evlerimiz karantinada. Bunları bilinçlendirerek ev ihtiyaçlarını köyümüzün imamları organize edildi. Virüsü yayan ablamızın eşi de koronavirüs testi yapılırken kalp krizi geçirdi. Zaten kronik hastaydı eşi. Allah şifalar versin." dedi.

Kaynak: DHA