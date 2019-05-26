SAKARYA TANKER, KAMYONETE ÇARPTI 1 ÖLÜ, 5 YARALI

SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin arı kovanı taşıyan kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Tankerin çarptığı yüksek gerilim hattı direkleri yıkılırken, kamyonette bulunan kovanlar ise etrafa dağıldı

Kaza saat 04.15 sıralarında, D-650 Karayolu Üçevler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine giden Aydoğan Manay idaresindeki 43 AY 540 plakalı akaryakıt yüklü tanker Necat Eryiğit idaresindeki 54 RF 416 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Kamyonet çarpmanın etkisiyle yol kenarında bulunan evin duvarına çarparak durabildi. Tanker ise yüksek gerilim hattına çarptı. 2 beton elektrik direği tankerin çarpması sonucu devrildi. Kamyonette bulunan kovanlar ise etrafa dağıldı.

Olay yerine trafik ekipleri, itfaiye, 112 Acil ve elektrik dağıtım şirketi ekibi geldi. Kazada kamyonet sürücüsü Necat Eryiğit yaşamını kaybetti. Tankerde sıkışan Aydoğan Manay kaza kırım ekiplerinin bir saat süren çalışması sonrası sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralanan Aydoğan Manay, Yasin Manay, Yusuf Manay, kamyonette bulunan Vahide Eryiğit ve Emriye Eryiğit hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Kaza sonrası kovanlarda bulunan arıların dışarı çıkması sonucu ekipler ve çevrede bulunan vatandaşlar zor anlar yaşadı. İtfaiye ekipleri, tankerin yanma ihtimaline karşı köpükleme çalışması yaparken, elektrik dağıtım şirketi ise elektrik akımını keserek onarım çalışmasına başladı. Yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı kaldıktan sonra ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA