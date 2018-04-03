Sakarya Sürücünün Ölümüne Neden Olan Kaza Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Sürücünün ölümüne neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, D-100 Karayolu'nda kamyonun otomobile çarpması sonucu sürücü öldü. Feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza gece saatlerinde, D-100 Karayolu Serdivan Yukarıdereköy Mahallesi mevkiinde bulunan kavşakta meydana geldi. Yol üzerindeki bir iş yerinden çıkan Musa Kesicioğlu idaresindeki 35 DAN 002 plakalı otomobil karayoluna girdi. Kamyon otomobili altına alarak metrelerce sürükledi. Paramparça olan aracın sürücüsü Musa Kesicioğlu feci şekilde can verdi. Kaza olay yerindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin yola çıkması ve süratle gelen kamyonun otomobili altına alıp sürüklemesi yer aldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.