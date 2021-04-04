SAKARYA SULTAN PAPAĞANI 'TÜRKİYEM' ŞARKISINI SÖYLÜYOR

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde veteriner hekim Bekir Taşdemir'in 'Paşa' ismini verdiği Sultan papağanı, sahibinin öğrettiği ?Türkiyem? şarkısını ıslık çalarak söylüyor.

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde veteriner hekim Bekir Taşdemir'in 'Paşa' ismini verdiği Sultan papağanı, sahibinin öğrettiği ?Türkiyem? şarkısını ıslık çalarak söylüyor. Kaynarca ilçesi Merkez Mahalle'de yaşayan veteriner hekim Bekir Taşdemir, 3 yıl önce sahiplendiği ve ?Paşa? ismini verdiği Sultan papağanına ?Türkiyem? şarkısını öğretti. Paşa, şarkıyı ıslık çalarak söylemeye başladı. İş yerinde müşterilere de ?Türkiyem? şarkısını söyleyen Paşa, ilgi odağı oldu. Taşdemir papağanın ilk başlarda sadece belirli kelimeleri konuştuğunu, ancak sonra bu şarkıya ıslıkla eşlik etmeye başladığını belirterek, 'Türkiyem şarkısını çok seviyor. Birkaç kelime konuşabiliyor ama en sevdiği şeylerden biri Türkiyem şarkısını söylemek. Bazen buraya dışarıdan gelen insanları da taklit ediyor, çok duyduğu sesleri hafızasına alarak taklit ediyor. Bundaki en büyük sebep ilgi çekmek, insanların ya da çevrenin ilgisini çekmek için yapıyor' dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı