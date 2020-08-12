SAKARYA Sökülen yakıt tankı alev aldı Sökülen yakıt tankı alev aldıSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğalgaz dönüşümü için kazanın sökümü sırasında tank alev aldı.

Sökülen yakıt tankı alev aldı

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, doğalgaz dönüşümü için kazanın sökümü sırasında tank alev aldı. Yangın büyümeden söndürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Akyazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Faruk Ekinci'ye ait binada doğalgaz dönüşümü için tankın sökümü yapılırken, tank alev aldı. Faruk Ekinci yangına müdahale ederken, itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alev alan tank söndürülürken, tutanak tutuldu.

Kaynak: DHA