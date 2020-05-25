SAKARYA Sigaradan çıkan yangında evleri yandı
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SAKARYA Sigaradan çıkan yangında evleri yandı

Sigaradan çıkan yangında evleri yandıADAPAZARI'nda, sigaranın koltukları tutuşturması sonıcu çıktığı tahmin edilen yangında Suriyeli aile evsiz kaldı.

25.05.2020 09:18 | Son Güncelleme: 25.05.2020 09:23

Sigaradan çıkan yangında evleri yandı

ADAPAZARI'nda, sigaranın koltukları tutuşturması sonıcu çıktığı tahmin edilen yangında Suriyeli aile evsiz kaldı. Adapazarı Şeker Mahallesi 905 nolu Sokakta Suriyeli ailenin yaşadığı evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Çocukların da bulunduğu ev kısa sürede boşaltıldı.Üst katta yaşayan aileyle yangının olduğu alt katta yaşayan Suriye uyruklu aile arasında da kısa süreli tartışma yaşandı. Yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yangın söndürüldü. Yangının oturma odasındaki koltuklara düşen sigara nedeniyle çıktığı iddia edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA Sigaradan çıkan yangında evleri yandı

Kaynak: DHA

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