SAKARYA Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın babaevinde gözyaşı

Şehit Teğmen Raşit Aydın'ın babaevinde gözyaşı (2)

KARDEŞLERİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, Seyit ve Zeynep Aydın çiftinin 7 çocuğundan en büyüğü olan şehit Piyade Teğmen Raşit Aydın'ın (28) naaşı ilçe meydanında bulunan Sinan Bey Camii'ne getirildi. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Şehit teğmenin cenazesi başında askerler nöbet tutarken, şehidin kardeşleri ise Türk Bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Kardeşleri, tabutu öperken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından top arabası konulan şehidin naaşı bir süre tekbirler ile taşındı. Şehidin cenazesi Melekşesolak Mahallesi Mezarlığında toprağa verildi.

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HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER-İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya), (DHA)

(Tür: Yurt)

Kaynak: DHA