SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak
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SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak

14.03.2021 08:03 | Son Güncelleme: 14.03.2021 08:09

Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracakSAKARYA Valiliği koordinasyonunda 'Pandemi Görevlileri' ekibi kuruldu.

Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak

SAKARYA Valiliği koordinasyonunda 'Pandemi Görevlileri' ekibi kuruldu. Görevliler kalabalık meydan, cadde ve sokaklarda vatandaşları kurallara uymaları konusunda yapıcı bir dille uyaracak.

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Sakarya'da vaka sayısındaki artışı düşürmek için gönüllülerden oluşan 'Pandemi Görevlileri' kuruldu. Sakarya Valiliği koordinesinde kurulan görevliler, salgınla mücadele kapsamında kalabalık meydan, cadde, sokaklarda gezerek vatandaşlara uyarılarda bulunacak. Bugün göreve başlayan Türk Kızılay Sakarya Şubesi gönüllülerinden oluşan Pandemi Görevlileri, Demokrasi Meydanı, Kent Park, Çark Caddesi, Uzun Çarşı, Gar Meydanı ve Orhan Cami ile Yeni Cami'de bulunan bulvar ve caddelerde vatandaşları bilgilendirmek, pandemi kuralları konularında uyarmak ve maskesi olmayanlara da maske dağıtmak için çalışmalarına başladı. Görevliler her gün farklı alanlarda çalışmalarını yürütecek.

Pandemi Görevlileri projesini Sakarya'da hayata geçirdiklerini belirten Vali Çetin Oktay Kaldırım, 'Bugün bu alanda eğitim alan ve sahaya inen gönüllü genç kardeşlerimiz, vatandaşlarımıza karşı son derece yapıcı, tatlı dille uyarılarda bulunmaktalar, maskesi olmayan kişilere maske hediye etmekteler. Bugün Kızılay gönüllülerimiz sahadaydı, bundan sonraki günlerde AFAD, Gençlik ve Spor Müdürlüğü gönüllüleri ve kamudan rehberlik edecek uzman kişiler de aynı şekilde sahaya inecekler. Ekiplerimiz salgınla mücadele konusunda hem rehberlik yapacaklar hem de güzel bir farkındalık oluşturacaklar. Kurallara uymayanları güzel bir üslupla uyaracak, bilgilendirme yapacak ve çok olumsuz bir durum gördüklerinde de kolluk birimlerimize ileteceklerö dedi.

SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak
SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak
SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak
SAKARYA Sakarya'da koronavirüs kurallarına uymayanları gönüllüler uyaracak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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