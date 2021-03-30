SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldıSAKARYA'da kafe ve restoranların açılması esnafları memnun etti.

Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak
Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak

Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı

SAKARYA'da kafe ve restoranların açılması esnafları memnun etti. Sakarya Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Akgün Altuğ, 'İnşallah Ramazan ayı sonrasında virüsün bulaş sayıları düşerse kafe ve restoranlar daha rahat hizmet verecektir diye düşünüyorum dedi.

Kafe ve restoranların açılmasına karar verildiğinin açıklanmasıyla birlikte esnaflar bugün dükkanlarını açtı. Kafe ve restoran sahipleri dükkanlarının açılmasından dolayı memnun oldu. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, 'Sayın Cumhurbaşkanımız dün bir durum ilan etti. Risk haritasındaki renklere bakılmaksızın bütün illerde yüzde 50 kapasiteyle ve bazı önlemler alarak restoran ve kafe gibi işletmelerin açılmasına karar verildi. Bugün itibari ile açıldık, fakat cumartesi de yasak olduğu için toplam 9 günlük sürede işletmeler açık olacak. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bütün ülkede işletmeler tekrar kapalı olacak. İnşallah Ramazan ayı sonrasında virüsün bulaş sayıları düşerse kafe ve restoranlar daha rahat hizmet verecektir diye düşünüyorum. dedi.

Serdivan'da kafe işleten Oğuzhan Şengör yaklaşık 4 aydır kapalı olduklarını belirterek, 'Bugün ilk iş günümüz. Bu yüzden bende ve ekip arkadaşlarımızda bir bayram havası var. Ekonomik olarak çok ciddi sıkıntılar yaşadık bu süreçte. Dün açılacağımız söylendi, bugün de açıldık. Ramazan başlayınca tekrar kapatacağız. diye konuştu.

Restoran işleten Furkan Karabıyık, 'Bizim için iyi oldu. İnşallah 10 günlük sürede virüs biter de biz de devam ederiz. Tek temennimiz virüsün bitmesi. Kafe ve restoranların açılmasıyla birlikte talepler arttı. Zaten insanlar sıkılmıştı, açılmasını istiyordu. dedi.

SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı
SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı
SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı
SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Mustafa Şentop Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Birkan Sokullu Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Mesut Bakkal Okay Yokuşlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SAKARYA Sakarya'da kafe ve restoranlar açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 17:47:01. #1.14#
title