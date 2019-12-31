: Sakarya sahilde erkek cesedi bulundu

31.12.2019 18:30 | Son Güncelleme: 31.12.2019 18:32

Sahilde erkek cesedi bulundu

SAKARYA'nın Karasu ilçesi sahiline erkek cesedi vurdu. Kimliği belirlenemeyen kişinin cesedi otopsi merkezine kaldırıldı.

Öğle saatlerinde, Karasu 32 Evler Mahallesi mevkiinde sahilde yürüyenler, dalgaların etkisiyle sahile vuran erkek cesedini gördü. Haber verilmesi üzerine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Uzun süredir denizde olması nedeniyle tanınmayacak hale gelen kişinin cesedi savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

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