Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 7. kuruluş yılı kutlandı

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği'nin kuruluşunun 7. yılı kutlandı.

Serdivan ilçesindeki bir tesiste düzenlenen kutlama etkinliğinde konuşan Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Demirci, 7 yıl önce derneğin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Derneğin faaliyetleri hakkında bilgi veren Demirci, "Bugün bu güzel günleri yaşıyorsak birlik beraberliğimizi koruyorsak bu derneği kuran ve yaşatan büyüklerimizin gayreti sayesindedir. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz de almış olduğumuz hizmet bayrağımızı daha yükseklere çıkarmak için mücadele edeceğiz." diye konuştu.

Etkinliğin sonunda derneğin çalışmalarına katkı sunan üyelere teşekkür plaketi verildi.

Katılımcılar salonda çalınan Balkan müzikleri eşliğinde eğlendi.

Kutlama programına, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.