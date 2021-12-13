Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Demirci, güven tazeledi

SERDİVAN, SAKARYA (AA) - Sakarya Rumeli Balkan Kültür ve Yardımlaşma Derneği'nin 3. Olağan Kongresi'nde Aytaç Demirci yeniden başkanlığa getirildi.

Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılan kongrede, yeniden başkan seçilen Demirci, derneğin kuruluşundan bu yana hizmetleri geçen başkanlara, yönetim kuruluna ve etkinliklerde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kongreye, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Erol Ulu ile Naci Kıral, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve üyeler katıldı.